Mais um escândalo real. Fundação do príncipe Carlos sob investigação por venda de honrarias

A fundação do Príncipe de Gales, o herdeiro do trono, está a ser investigada por ter alegadamente recebido 1.5 milhão de libras (1,75 milhões de euros) de um multimilionário saudita em pagamento pelo título de Comandante da Ordem do Império Britânico, conhecido como CBE, e pela obtenção da cidadania britânica. Na mira das suspeitas estará Michael Fawcett, braço direito do príncipe Carlos há décadas, que se demitiu temporariamente em novembro de 2021 do cargo de diretor executivo da Fundação.







Num comunicado breve, a polícia metropolitana de Londres, a Met, explicou que iniciou a investigação formal após a imprensa ter denunciado a alegada corrupção em setembro do ano passado e de lhe ter sido remetida uma carta relacionada com os factos.





Ninguém foi detido ou ouvido por magistrados, sublinhou a Met, que tem estado a rever as conclusões de uma investigação interna pedida pela Fundação do Príncipe, assim como documentação providenciada pela organização.





Após rever as provas, a Scotland Yard lançou a sua própria investigação ao abrigo da lei 1925 de prevenção de abusos das Distinções.







Em causa está a atribuição de graus da Excelentíssima Ordem de Cavalaria do Império Britânico, uma das seis de cavalaria existentes e a qual premeia contibuições para as Artes e para a Ciência, trabalho com organizações caritativas e serviço público genérico.

Príncipe Carlos "desconhece" alegações



Clarence House, onde funciona o gabinete oficial do príncipe Carlos, afirmou não terem sido encontradas quaisquer provas das alegações publicadas inicialmente pelo Sunday Times.





O jornal afirmou que o saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz pagou a intermediários próximos do príncipe Carlos, os quais lhe garantiam a atribuição de honrarias.







A alegada venda de favores terá ocorrido entre 2014 e 2018. Bin Mahfouz , de 51 anos, recebeu um CBE numa cerimónia privada no Palácio de Buckingham em novembro de 2016. Beneficiar de uma tal distinção permitiu ao sauditasustentar o pedido de nacionalidade britânica, segundo o jornal.







O CBE designa o terceiro mais alto grau da Ordem do Império Britânico e é atribuído a indivíduos que tenham desempenhado papéis nacionais de relevo ou um papel de liderança a nível regional. Distingue também contribuições inovadoras ou distintivas em diversas áreas. Apenas os dois graus mais elevados da Ordem, dos cinco atribuíveis, conferem ao seu titular o direito de ostentar o honorífico Sir ou Dame. O segundo grau é o de KBE ou DBE – Cavaleiro ou Cavaleira da Excelentíssima Ordem do Império Britânico.O mais elevado é o GBE, que atribui a Grã-Cruz.





Stephen Hawking, Hugh Laurie e Helena Bonham Carter são algumas das personalidades honradas com uma CBE.





“O príncipe Carlos não tem qualquer conhecimento da alegada oferta de honrarias ou da cidadania britânica baseada em donativos às suas obras”, afirmou Clarence House em comunicado. Um porta-voz da Fundação considerou “inapropriado comentar uma investigação em curso”.





A investigação interna pedida pela Fundação do Príncipe encontrou contudoque procuravam doadores e em troca ofereciam honrarias.

“O Conselho de Fiduciários está determinado em garantir que as lições sejam aprendidas e que no futuro, a nossa obra mantenha os níveis mais elevados em todas as áreas e todas as ações se pautem pela integridade e probidade”, refere um comunicado publicado na página da Fundação.

Doador proeminente



Paralelamente, a imprensa britânica revelou também que a Fundação do Príncipe terá aceitado receber várias centenas de milhares de euros de um doador russo, o que desencadeou a abertura de uma investigação do organismo independente que regula a atividade das instituições de solidariedade social na Escócia.





O presidente da Fundação, Douglas Connell, demitiu-se em setembro de 2021, embora afirmando não ter cometido qualquer irregularidade.







A Fundação do Príncipe Carlos tem como função preservar uma propriedade da Escócia, Dumfries House, edificada no século XVIII e adquirida por Carlos em 2007.







Bin Mahfouz tem sido um dos maiores doadores para as obras caritativas encabeçadas pelo Príncipe de Gales e tem mesmo uma floresta com o seu nome, a Mahfouz Wood, no Castelo de Mey, uma casa do século XV e residência da Rainha Mãe até à sua morte.







Mey é agora uma das residências de Carlos na Escócia. Os donativos de mais de 1.5 milhão de libras terão servido para renovar as casas do príncipe e outras obras caritativas. Mahfouz é um dos patronos reconhecidos pela Fundação.





A Met revelou que os seus investigadores têm estado a trabalhar com a Fundação do Príncipe, a qual “providenciou uma série de documentação relevante”.







“Estes documentos foram analisados a par de informação existente. A conclusão determinou a abertura do inquérito”.





O anúncio coincidiu com a divulgação de que o príncipe André já não terá de ir a tribunal responder, como sempre disse que queria fazer, sobre acusações de abuso sexual de Virginia Giuffre, uma cidadão americana, quando esta era adolescente.

O fim de André



O terceiro filho da Rainha sempre negou as alegações de Giuffre, que afirma ter conhecido e tido relações sexuais com o príncipe após lhe ter sido apresentada pelo milionário Jeffrey Eppstein.





O escândalo levou Isabel II a destituir André de todas as suas obrigações e cargos públicos, numa tentativa de distanciar a monarquia britânica da controvérsia. Analistas acreditam que ele poderá mesmo perder o título de Duque de York, conferido na altura do seu casamento.





O acordo extrajudicial terá custado muitos milhões de dólares a André e já começaram a ouvir-se vozes a questionar porque terão os contribuintes britânicos de pagar o acordo.





Com agências