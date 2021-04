Mais um morto em São Vicente e 161 novos infetados em Cabo Verde

O Ministério da Saúde e da Segurança Social informou em comunicado que os laboratórios de virologia analisaram 940 amostras nas últimas 24 horas, dos quais 161 deram resultado positivo para o novo coronavírus, numa taxa de positividade de 17,1%.

Com 215 amostras analisadas, a cidade da Praia diagnosticou mais 41 novos casos, enquanto ainda na ilha de Santiago há mais infetados em São Domingos (6), São Lourenço dos Órgãos (3) e São Salvador do Mundo, Tarrafal, Santa Cruz e São Miguel, todos com um cada.

São Vicente tem mais 31 casos, de um total de 267 amostras analisadas na ilha, que registou mais um óbito, elevando para 193 o total de óbitos no país desde o início da pandemia.

Há mais 17 casos no Sal, Boa Vista com 24, Maio registou mais nove infetados, Ribeira Grande de Santo Antão (10), Porto Novo (2) e Paul (3), Tarrafal de São Nicolau (7) e Ribeira Brava (2).

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 150 pessoas em todo o país, de um total agora de 18.191 casos considerados recuperados.

O país chegou aos 20.627 casos positivos acumulados desde o início da pandemia e tem atualmente 2.229 casos ativos da doença.

Na habitual conferência de imprensa semanal de balanço da pandemia no país, o diretor nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que nos últimos 14 dias houve um aumento da taxa de positividade de quatro pontos percentuais e que a "situação não está nada favorável".

O porta-voz do Ministério da Saúde avançou que a nível nacional há uma taxa de ocupação nos hospitais cabo-verdianos de 74%, voltando, por isso, a chamar a atenção para o papel de cada um para evitar o agravamento da situação e consequente gastos de mais recursos.

Jorge Barreto voltou também a apelar as pessoas para o cumprimentos das medidas sanitárias, nomeadamente o distanciamento, evitar festas privadas, uso de máscaras e lavagem das mãos.

Relativamente à campanha para as eleições legislativas, que terminou no domingo com a votação, o diretor lembrou que mesmo antes a situação já estava a agravar-se, pelo que as autoridades ainda não têm evidências sobre se há relação entre a campanha e esse aumento, mas que isso vai ser analisado nos próximos dias.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.020.765 mortos no mundo, resultantes de mais de 141,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.