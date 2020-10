Mais um óbito e 90 novos casos positivos em Cabo Verde em 24 horas

O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde informou em comunicado que nas últimas 24 horas os laboratórios de virologia do país analisaram 652 amostras, tendo encontrado 90 novos casos positivos para a covid-19.

A maioria dos casos foi diagnosticado na cidade da Praia (55), na ilha de Santiago, cujos outros municípios também têm novos casos, designadamente Santa Catarina (6), São Lourenço dos Órgãos (3), São Salvador do Mundo, São Miguel e Santa Cruz, com um cada.

Os restantes casos foram contabilizados no concelho de São Filipe, na ilha do Fogo (15), em São Vicente (7) e no Paul (1), na ilha de Santo Antão.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde registaram mais uma morte, que ocorreu no concelho do Tarrafal de Santiago, passando o país a ter agora 91 mortes associadas à covid-19.

As autoridades de saúde cabo-verdianas também deram alta a mais 105 pessoas, aumentando para 6.940 os casos considerados recuperados da doença.

O país chegou agora aos 8.122 casos positivos acumulados desde 19 de março, mantém os dois transferidos e tem neste momento 1.089 casos ativos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 40.493 mortos confirmados em mais de 1,6 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

Angola regista 255 óbitos e 8.338 casos, seguindo-se Cabo Verde (91 mortos e 8.122 casos), Guiné Equatorial (83 mortos e 5.074 casos), Moçambique (81 mortos e 11.559 casos), Guiné-Bissau (41 mortos e 2.403 casos) e São Tomé e Príncipe (15 mortos e 935 casos).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.