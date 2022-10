Mais um rapto registado numa das principais avenidas da capital moçambicana

O homem terá sido raptado por volta das 11:00 (menos uma hora Lisboa) na porta do Centro Cultural Islâmico, na avenida Alberto Luthuli, próximo da baixa da capital moçambicana, indicou um segurança da entidade que presenciou o rapto.

"Eles [os raptores] estavam à espera dele no estacionamento, bloquearam a sua viatura e saíram do carro em que eles estavam. Perceberam que eu estava a olhar para eles e apontaram-me com uma arma e disseram `sai daqui`. Fugi para pedir ajuda e quando voltei eles já estavam a arrastá-lo para o carro deles", explicou o segurança, citado pelo canal de televisão privado STV.

A Lusa contactou a Polícia da República de Moçambique (PRM), que avançou que as informações sobre o caso são ainda prematuras e prometeu declarações para breve.

Algumas cidades moçambicanas, principalmente as capitais provinciais, voltaram a ser afetadas desde 2020 por uma onda de raptos, visando principalmente empresários ou seus familiares.

Numa avaliação sobre a criminalidade, apresentada no início de junho, a procuradora-geral da República de Moçambique referiu que os crimes de rapto têm vindo a aumentar e os grupos criminosos têm ramificações transfronteiriças, mantendo células em países como África do Sul.

De acordo com Beatriz Buchili, foram registados 14 processos-crime por rapto em 2021, contra 18 em 2020, mas há outros casos que escapam à contabilidade oficial, sendo que na maioria o desfecho é desconhecido.

Em novembro de 2021, a Polícia da República de Moçambique lançou a formação de uma força mista para responder a este tipo de crime, um grupo de oficiais que estão a ser capacitados por especialistas ruandeses.