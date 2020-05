Mais uma crise política em Espanha

No meio da pandemia estalou mais uma crise politica em Espanha. A oposição exige a demissão do ministro do Interior depois de ter afastado o comandante da Guardia Civil de Madrid. Em causa uma investigação que aponta responsabilidades ao Governo por permitir manifestações no início da pandemia. Reportagem da correspondente em Espanha, Daniela Santiago.