Mais uma data para entrega de conclusões da auditoria ao Novo Banco

De acordo com o Jornal Económico a auditoria aponta culpas à gestão do BES pelos problemas que vive o Novo Banco.



Refere o reletório do Delloite que os prejuízos registados pelo banco com a venda de imóveis e créditos que eram do Banco Espirito Santo se deve "em grande parte" à "maquilhagem das contas do próprio BES".



A auditoria vai ser assim entregue ao Governo um mês depois do previsto.

O atraso terá sido justificado pela "complexidade" do relatório.



A análise feita incide sobre os créditos problemáticos concedidos pelo banco e a venda de carteiras de imóveis com descontos significativos.