Mais uma ronda de testes negativos no Sporting de Braga

Todos os testes de rastreio da covid-19 até agora realizados pelos bracarenses tiveram resultados negativos.



Na 26.ª jornada do campeonato, o Sporting de Braga, que perdeu com o Santa Clara na última ronda (3-2, fora), recebe, no sábado, a partir das 21:00, o Boavista, que também saiu derrotado, em casa, pelo Moreirense (1-0).



O Sporting de Braga é terceiro classificado, com 46 pontos, e o Boavista ocupa a 11.ª posição, com 29.