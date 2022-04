Major-general Arnaut Moreira nota que Rússia tenta salvar credibilidade militar

O major-general Arnaut Moreira considera que se verifica o desaparecimento da ideia inicial da Rússia para a ofensiva na Ucrânia. Para continuar a avançar, a Rússia deveria proceder a um reforço substancial de forças, declarou Arnaut Moreira em entrevista no Telejornal.