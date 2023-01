Makiivka. Moscovo alega que telemóveis permitiram a Kiev atacar soldados russos

Na véspera de Ano Novo, quatro mísseis ucranianos atingiram um quartel russo temporário, numa escola vocacional em Makiivka, no leste da Ucrânia. Embora o ataque esteja ainda a ser investigado, Moscovo veio sustentar que a causa principal foi o uso indevido de telemóveis por parte dos soldados russos.







É o ataque mais mortífero assumido pelas autoridades russas desde o início do conflito, segundo os analistas.





O tenente-general russo Sergei Sevryukov referiu, em comunicado, que os sinais telefónicos permitiram às forças de Kiev "determinar as coordenadas da localização de militares" e lançar um ataque com mísseis.



"Esse fator permitiu ao inimigo rastrear e determinar as coordenadas da localização dos soldados", disse esta quarta-feira.



Sevryukov indicou ainda que estão a ser tomadas medidas, que não especificou, para "evitar incidentes trágicos semelhantes no futuro" e prometeu punir os autores da infração.





Segundo a mesma fonte, as forças ucranianas dispararam seis mísseis de um sistema de lançamento múltiplo HIMARS, fornecido pelos Estados Unidos, contra um edifício “na área de Makiivka”, na região de Donetsk, onde os soldados russos estavam estacionados. Dois dos mísseis foram intercetados, mas quatro atingiram o prédio e explodiram, provocando o a destruição da estrutura.



O Ministério russo da Defesa fez um balanço inicial de 63 soldados mortos no ataque, mas entretanto, após as equipas de emergência verificarem os escombros do edifício, o número de mortos aumentou para 89. O vice-comandante do regimento russo está entre os mortos.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não comentou até agora o ataque, mas as autoridades ucranianas indicaram, inicialmente, que centenas de russos tinham sido mortos em Makiivka.







"Não temos dúvidas de que os atuais senhores da Rússia jogarão tudo o que têm e todos os que puderem reunir para tentar virar a maré da guerra e pelo menos atrasar a sua derrota", disse Zelensky num comunicado em vídeo.



"Temos que atrapalhar este cenário russo. Estamos a preparar-nos para isso. Os terroristas devem perder. Qualquer tentativa da nova ofensiva deve fracassar", continuou.





O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse, também esta quarta-feira, que a Rússia lançou sete ataques com mísseis, 18 ataques aéreos e mais de 85 ataques de sistemas de mísseis de lançamento múltiplo nas últimas 24 horas em infraestrutura civis em três cidades - Kramatorsk, Zaporizhia e Kherson.



"Há baixas entre a população civil", disse Zelensky.







A Rússia nega, contudo, ter alvejado civis.