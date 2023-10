Málaga. Detido homem relacionado com atentado terrorista na Bélgica

O homem, agora detido, de nacionalidade marroquina, estava na posse de documentação de identificação falsa e era procurado por supostos delitos de tráfico de armas, branqueamento de capitais e organização criminal - suposta organização através da qual o suspeito se relacionava com ao autor do atentado na Bélgica, que matou dois adeptos de futebol suecos.







🚩Detenido en #Málaga a un fugitivo presuntamente vinculado con el autor del atentado yihadista de #Bélgica



Tenía una Orden Internacional de Detención y Entrega emitida por las autoridades belgas y, en el momento de la detención, portaba documentación falsa#SomosTuPolicía pic.twitter.com/2qXHLshnq6 — Policía Nacional (@policia) October 27, 2023 O atentado aconteceu no dia 16 de outubro e fez dois mortos e um ferido em Bruxelas. Um atacante terá usado uma arma de fogo e fez vários disparos, pondo-se depois em fuga.

O atentado aconteceu no dia 16 de outubro e fez dois mortos e um ferido em Bruxelas. Um atacante terá usado uma arma de fogo e fez vários disparos, pondo-se depois em fuga.





O suspeito fugiu do local após o tiroteio, quando o jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia estava prestes a começar. Por motivos de segurança, o jogo foi interrompido ao intervalo e os adeptos impedidos de abandonar o estádio.







O suspeito do ataque foi depois abatido por forças policiais em Schaerbeek, confirmam as autoridades belgas. A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, confirmou a morte do suspeito do tiroteio. "Temos uma boa notícia, nós encontrámos o homem. O autor do ataque terrorista em Bruxelas foi identificado e morreu", disse Verlinden em declarações à rádio VRT.