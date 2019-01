Málaga. Mineiros começaram a escavar túnel para chegar a Julen

Raquel Ramalho Lopes - RTP24 Jan, 2019, 17:43 / atualizado em 24 Jan, 2019, 17:59 | Mundo

Os trabalhos de construção do poço vertical paralelo àquele em que desapareceu o menino terminaram ao início da tarde.







Os operários colocaram uma plataforma, uma cápsula metálica, por onde dois elementos da equipa de mineiros descem, durante 40 minutos, 72 metros de profundidade.

“Vai levar no máximo 24 horas”, referiu Ángel García Vidal, coordenador da operação, citado pelo El País

Novedades rescate #Totalán.



En este momento se introduce la cesta con dos miembros de la brigada de salvamento minero con objeto de asegurar la tráquea de aire exterior y a continuación comienzan los trabajos para localizar a #Julen . pic.twitter.com/qaRqC83KMv — Alfonso R GómezCelis (@gomezdcelis) 24 de janeiro de 2019

“Há que ter em conta que a rocha que enfrentamos é duríssima, muito mais do que a de uma mina de carvão. Se tudo correr bem, em cerca de 10 horas, teremos avançado alguns metros e poderíamos fazer um buraco através do qual se coloca uma pequena câmara e ver se, de fato, o menino está do outro lado”, estima ao El Mundo , Santiago Suárez, que liderou a Brigada de Mineração de Intervenção entre 2005 e 2009.

As autoridades espanholas esperavam que o túnel estivesse concluído na terça ou quarta-feira, mas houve alguns contratempos devido à dureza e instabilidade da terra.











A perfuradora terminou a ampliação do túnel na quarta-feira, quando os técnicos começaram a instalar os tubos. As operações de resgate mobilizaram uma centena de pessoas, que integravam várias equipas de salvamento, desde bombeiros e polícias, incluindo membros de empresas públicas e privadas.



Esta é a parte final da operação - e também a parte mais perigosa – do resgate do menino. Os mineiros começam então a escavar à mão um novo túnel, de cerca de quatro metros na horizontal, para aceder ao poço no nível em que se acredita que esteja a criança.Os especialistas acreditam que Julen esteja preso debaixo de um monte de pedras e terra, a cerca de 70 metros de profundidade.Foi necessário alargar o túnel escavado em paralelo ao poço para que as equipas de resgate pudessem descer, uma vez que a tubagem que garante a segurança das paredes era mais larga."Esta é uma situação extrema por causa da urgência em chegar a Julen o mais cedo possível e da maneira mais delicada possível, sem lhe causar nenhum dano adicional", declarava aos jornalistas o prefeito da Andaluzia na terça-feira, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.Julen Roselló caiu, a 13 de janeiro, num túnel de 25 centímetros de diâmetro e mais de 100 de profundidade. As equipas de resgate encontraram restos biológicos no buraco onde a criança caiu, o que permite ter a certeza de que Julen está dentro do furo de prospeção de água, mas não há provas de que esteja vivo.Na terça-feira, um juiz de investigação abriu um inquérito com base em relatórios da Guarda Civil, que interrogou os pais, o proprietário e a pessoa que perfurou o poço artesiano.