Málaga. Nenhum dos três membros da família britânica afogada sabia nadar

Um dado relevante e que pode ajudar a perceber as circunstâncias do afogamento. As autópsias aos três corpos, do pai de 53 anos, e dos dois filhos, de 16 e nove anos, revelaram que a morte aconteceu por afogamento.



Não foi encontrado qualquer tipo tipo de contusão ou intoxicação. A investigação continua contudo a colocar todas as hipóteses em cima da mesa.



A touca da menina que morreu foi encontrada no sistema de sucção da piscina e um dos funcionários que tentou ajudar a família revelou que teve dificuldade em sair da água.