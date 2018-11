Malária já provocou este ano em Angola 6.656 mortes em 2,5 milhões de casos

Lusa08 Nov, 2018, 17:18 | Mundo

De acordo com o Informe Diário da Direção Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, a que agência Lusa teve hoje acesso, nas últimas 24 horas foram registados dez óbitos em 8.002 casos de malária.

A província de Luanda, capital do país, apesar de liderar o número de casos (1.895), registou apenas dois óbitos, menos um que a província do Bié.

O maior número de mortes foi registado na faixa etária entre os zero e quatro anos, com oito do total de óbitos, sendo este também o grupo com o maior número de casos (3.078).

Ao contrário de Luanda, a província do Namibe, no litoral sul do país, é a que registou, nas últimas 24 horas, o menor número de casos (48) e nenhum óbito.

Também nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias no âmbito do controlo vetorial e ações de prevenção da malária no país distribuiu de 676 mosquiteiros impregnados de inseticida, tendo sido beneficiárias as províncias de Malange, Bié, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Cunene, Cabinda e Huíla.

Na mesma altura, foi igualmente realizada pulverização em várias províncias.

A malária é uma doença que em Angola é a principal causa de morte, de internamentos hospitalar e de absentismo laboral e escolar.