Malásia apreende 18 cornos de rinoceronte vindos de Moçambique

Hamzah Sundang, diretor do departamento da alfândega do aeroporto de Kuala Lumpur, indicou que os funcionários realizaram uma inspeção a um dos armazéns do recinto e descobriram caixas de madeira suspeita procedente de África.

"A equipa encontrou nas caixas 18 cornos de rinoceronte com um peso total de 51,4 quilos", declarou Sundang, em conferência de imprensa no aeroporto, indicou o jornal New Strait Times.

As autoridades abriram uma investigação para esclarecer a procedência da carga, que chegou ao país num avião de mercadorias vindo de Moçambique, com escala em Doha.

Os documentos que acompanhavam as caixas "são falsos", disse o responsável.