Malásia apreende 330 tartarugas exóticas de Madagáscar

Lusa 15 Mai, 2017, 07:05 | Mundo

O vice-diretor da Alfândega, Abdull Wahid Sulong, disse hoje que 325 tartarugas estreladas indianas e cinco tartarugas `ploughshare` (Astrochelys yniphora) foram colocadas em cinco caixas, com etiquetas a indicar que transportavam pedras.

O responsável informou que as tartarugas vivas, que normalmente são mantidas como animais de estimação, chegaram pela Etihad Airways do aeroporto Antanaviro, em Madagáscar, no domingo.

Sulong disse que os agentes da alfândega encontraram as caixas no armazém de carga do aeroporto de Kuala Lumpur no dia em que chegaram, com base numa denúncia.

Há duas semanas, a alfândega do aeroporto apreendeu escamas de pangolins, com um valor estimado em 9,2 milhões de ringgit (1,9 milhões de euros), que se acredita terem sido contrabandeadas de Moçambique.