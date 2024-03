Malásia pode retomar buscas do voo MH370

O ministro dos Transportes malaio, Anthony Loke Siew Fook, disse, no domingo, que a empresa de tecnologia norte-americana Ocean Infinity propôs uma nova busca privada, sem custos para a Malásia cthony Loke e indicou ter convidado a Ocean Infinity para uma reunião, durante a qual poderão analisar novas provas que a empresa diz ter encontrado sobre a possível localização do avião.

O ministro disse que, se as provas forem credíveis, vai pedir autorização ao governo da Malásia para assinar um novo contrato com a Ocean Infinity para retomar as buscas.

Em 2018, a empresa dos Estados Unidos procurou em mais de 96.000 quilómetros quadrados (37.000 milhas quadradas) de mar vestígios do MH370.



"O governo está firme na nossa determinação em localizar o MH370", disse Loke, num evento que assinalou o 10.º aniversário do desaparecimento do avião.

"Esperamos realmente que as buscas possam encontrar o avião e trazer a verdade aos familiares" das vítimas, acrescentou.

O o voo 370 da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, desapareceu no dia 8 de março de 2014, quando voava de Kuala Lumpur para Pequim. A maioria dos passageiros era chinesa.

A Austrália coordenou aquilo que se transformou na maior busca na história da aviação, mas não conseguiu encontrar o avião antes do final do ano de 2017, quando foram dadas por terminadas as buscas.

As operações de busca lideradas pela Austrália percorreram 120 mil quilómetros quadrados no sul do oceano Índico e custaram 200 milhões de dólares australianos (123,4 milhões de euros).

Os detritos que deram à costa na zona ocidental no oceano Índico foram confirmados como sendo do Boeing 777 desaparecido e indicaram uma vasta extensão do oceano onde o avião provavelmente caiu, depois de ficar sem combustível.