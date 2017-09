Malásia proíbe cidadãos de viajarem para a Coreia do Norte

Lusa28 Set, 2017, 07:14 | Mundo

"Esta decisão é tomada tendo em conta a escalada das tensões na península coreana e os acontecimentos relacionados com os testes de mísseis", indicou o Ministério em comunicado.

O departamento governamental precisou que irá rever a medida "quando a situação voltar à normalidade".

O regime norte-coreano realizou o último lançamento de um míssil balístico no dia 15, gerando alarme no Japão, com o projétil a atravessar a região norte do país e a cair nas águas do Pacífico.

O teste aconteceu menos de duas semanas depois de Pyongyang realizar, a 03 de setembro, o sexto e mais forte teste nuclear, que gerou um novo pacote de sanções do Conselho de Segurança da ONU, que incluem limitações às importações de petróleo e derivados e proíbem as exportações de têxteis.

O ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano afirmou recentemente que Washington declarou guerra a Pyongyang, ao que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu, como resposta, que existe uma "opção militar".

A ordem malaia surgiu quatro dias antes do início do julgamento contra as alegadas assassinas de Kim Jong-nam, irmão mais velho do líder norte-coreano, Kim Jong-un, que morreu em Kuala Lumpur em fevereiro, depois de ter sido envenenado no aeroporto.