Mali, Burkina Faso e Níger têm 16 milhões de pessoas a precisar de ajuda

Este número "sem precedentes" representa "um aumento de 172% desde 2016", afirma a IRC, que acrescenta que "os três países representam apenas 0,9% da população mundial, mas 5% das necessidades humanitárias globais".

O Burkina Faso, o Mali e o Níger enfrentam uma violência terrorista mortal em várias partes do seu território há quase uma década.

Ao mesmo tempo, grande parte da região central do Sahel "está muito exposta às alterações climáticas": as temperaturas "estão a aumentar 1,5 vezes mais depressa do que no resto do mundo, prevendo-se um aumento entre 2 e 4,3 graus centígrados até 2080", refere o relatório.

As estações secas "mais longas" e as inundações estão a "perturbar a agricultura", que sustenta "78% da população" desta região.

Trata-se de um "círculo vicioso", segundo o IRC, que sublinha que as alterações climáticas e a pobreza aumentam o risco de conflitos armados, que por sua vez agravam a pobreza.

A organização não-governamental (ONG) acrescenta que esta crise múltipla, que afeta as mulheres "de forma desproporcionada", "obriga as pessoas a abandonarem as suas casas e destrói as suas fontes de rendimento".

Cerca de três milhões de pessoas estão deslocadas, das quais dois milhões só no Burkina Faso, escreve a organização.

O relatório aponta também para a "fraca capacidade" dos três Estados - entre os dez menos desenvolvidos do mundo, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), citado no relatório.

Segundo o IRC, esta situação humanitária deve-se tanto às "autoridades coloniais francesas", que "negligenciaram" o desenvolvimento de certas zonas rurais, como aos governos pós-independência.

A ONG recorda igualmente que "os frequentes golpes de Estado" - 17 no Sahel central desde 1960 - perturbaram as políticas económicas e levaram os governos a concentrar as suas despesas na defesa.

A organização recomenda a prestação imediata de ajuda humanitária aos países do Sahel central, nomeadamente através da melhoria dos acessos.