Mali entregou ao Tribunal de Haia maliano acusado de crimes contra a humanidade

O extremista islâmico do Mali é acusado de cometer crimes contra a humanidade e crimes de guerra entre 2012 e 2013 em Timbuktu, cidade no centro deste país africano, capital da região de mesmo nome.

"O Sr. Al Hasan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud ( `Al Hasan`) foi entregue ao TPI pelas autoridades do Mali", onde é "suspeito de ter cometido atos de tortura, violação e assédio", indicou em comunicado o tribunal com sede em Haia.

Segundo a France Press, Al Hasan chegou no sábado à penitenciária do TPI, que na terça-feira emitiu um mandado de prisão contra ele por crimes cometidos durante o conflito armado que começou em janeiro de 2012 no Mali.

Al Hasan é acusado de ser "responsável de crimes contra a humanidade, assédio por motivos religiosos ou sexistas, violação e escravidão sexual cometidos no contexto de casamentos forçados, tortura e outros atos desumanos", explicou a promotora do tribunal internacional, Fatou Bensouda.

O maliano, de 41, anos terá sido membro do grupo Ansar Dine e comissário da polícia islâmica em Timbuktu. Acredita-se que participou na destruição dos mausoléus dos santos muçulmanos naquela cidade.

"As acusações contra ele são um sinal da criminalidade e assédio sofridos pela população" no Mali, disse Bensouda.

Numa decisão histórica, o TPI condenou em 2016 a nove anos de prisão um primeiro jihadista maliano, Ahmad al Faqi al Mahdi, pela destruição dos mausoléus de Timbuktu em 2012, quando grupos extremistas tomaram o norte do Mali.

Essa decisão sem precedentes do único tribunal permanente que julga crimes de guerra no mundo foi então considerada uma advertência: a destruição do património mundial não ficaria impune.

Segundo o TPI, criado em 2002 para julgar os piores crimes perpetrados em todo o mundo, foi Al Mahdi quem liderou os ataques contra os mausoléus de Timbuktu, inscritos na lista de patrimônio mundial da Unesco.

Fundada entre os séculos V e XII por tribos tuaregues, Timbuktu é apelidada de "a cidade dos 333 santos" devido ao grande número de eruditos muçulmanos que lá foram enterrados.