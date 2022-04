Mali. França apela aos militares no poder para "reconsiderarem" suspensão definitiva de `media` franceses

"Trata-se de um grave atentado à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, no contexto das repetidas tentativas de manipulação da informação no Mali", lê-se num comunicado da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Os dois canais de informação "transmitem os seus programas no pleno respeito dos princípios de integridade, imparcialidade e independência. A França apela às autoridades de transição que reconsiderem a decisão", acrescenta-se na nota.

Na quarta-feira, as autoridades do Mali retiraram definitivamente a licença de radiodifusão da Radio France Internationale (RFI) e da France24, após o governo golpista ter suspendido as suas emissões há um mês, acusando-os de divulgarem informações falsas sobre o exército maliano.

A junta militar anunciou em março passado que suspendia as emissões dos dois órgãos franceses no país depois de, justificou, terem feito "acusações falsas e infundadas" contra o exército maliano de alegados abusos cometidos pelos seus soldados contra civis.

Os Repórteres sem Fronteiras (RSF) anunciaram hoje que estavam a ajudar a RFI e a France 24 a continuarem acessíveis pela internet no Mali, um dia após o anúncio de que tinham sido banidos do país.

"Radio France Internationale (RFI) e France 24, que foram banidas das ondas hertzianas e dos canais por satélite pela junta no poder em Bamaco, estão mais uma vez acessíveis `online` no Mali", disse a organização não-governamental (ONG) para a liberdade de imprensa, através de uma declaração publicada na sua página eletrónica.

"A RSF desbloqueou os seus `sites`, criando um `site` espelho, uma cópia que permite escapar à censura", acrescentou a ONG, que assegurou uma ligação para os portais eletrónicos da RFI e France 24.

Um `site` espelho é uma cópia de um `site` original, mas colocado em diferentes servidores em todo o mundo para otimizar a sua distribuição ou para evitar a censura.

A decisão maliana surge num contexto de forte tensão diplomática com a França, que está a retirar as suas forças antiterroristas do território após ter denunciado repetidamente a presença no Mali de mercenários russos do grupo Wagner, ligado ao Kremlin.