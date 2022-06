Mali. Governo transitório propôs fevereiro de 2024 para eleições presidenciais

A data surgiu após uma reunião do ministro da Administração Territorial, Abdoulaye Maiga, e do ministro encarregado das Relações com as Instituições, Ibrahim Ikassa Maiga, com representantes dos partidos políticos para consulta do calendário eleitoral proposto pela junta militar no poder.

O calendário também apresenta outubro e novembro de 2023 como as datas das eleições legislativas, e junho do mesmo ano para as eleições municipais, de acordo com fontes governamentais.

As mesmas fontes indicaram que as reuniões continuaram na terça-feira com os representantes da sociedade civil.

Estas consultas, de acordo com as fontes, refletem o desejo das autoridades de transição de organizar "eleições transparentes e credíveis que constituam uma garantia para o regresso à ordem constitucional".

O Mali, governado por uma junta militar que liderou dois golpes em agosto de 2020 e maio de 2021, aprovou recentemente uma transição de dois anos, período anteriormente rejeitado pela Comunidade da África Ocidental (CEDEAO), que tinha imposto sanções a Bamako, depois de o país não ter cumprido a sua promessa de organizar eleições em fevereiro passado.