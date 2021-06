Mali. Pelo menos 15 "capacetes azuis" feridos em ataque no norte

Num comunicado divulgado na plataforma Twitter, a Minusma anunciou que o ataque aconteceu na cidade de Ichagara, não tendo fornecido mais pormenores.

À agência noticiosa espanhola Efe, fontes locais afirmaram que o ataque foi dirigido contra uma base temporária do contingente alemão da Minusma.

Os ataques com recurso a veículos armadilhados raramente têm sido utilizados no Mali, sendo que os grupos `jihadistas` no terreno recorrem a bombas escondidas nas estradas ou a ataques diretos com metralhadoras contra as forças malianas e internacionais.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas segue o "modus operandi" dos grupos `jihadistas` no Mali, incluindo o Grupo de Defesa do Islão e dos Muçulmanos, filiado à Al-Qaida e ao ramo local do grupo Estado Islâmico.

Atualmente, o contingente alemão conta com 1.100 soldados -- a maioria na região de Gao -- e com 450 operacionais na missão de treino da União Europeia no Mali, aprovada em 2012 pelo Conselho da UE a pedido de Bamako.

O ataque aconteceu também três semanas depois de a França ter anunciado uma redução gradual das 5.100 tropas que tem na operação militar Barkhane, destacada no país para combater o terrorismo.

Num ataque semelhante ao de hoje, um transporte militar do Exército francês da força Barkhane foi atacado na segunda-feira em Gossi por um veículo com um condutor suicida.

A Minusma, criada em abril de 2013, empregava, em abril passado, 12.968 militares, 1.746 polícias e 1.180 civis de diversas nacionalidades, sendo atualmente a mais perigosa operação no mundo, com mais de 200 vítimas.

Num comunicado emitido na quinta-feira, a missão da ONU no Mali anunciou também que um acidente da força da Minusma resultou na morte de um "capacete azul" senegalês e em ferimentos noutros três, tendo enviado as condolências ao Senegal.

Além da Minusma e da Barkhane, opera ainda no Mali a coligação militar antiterrorista regional G5-Sahel, que inclui os exércitos de Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritânia e Chade.

O Estado maliano, num processo de transição que viu dois golpes de Estado em menos de um ano, não controla grandes áreas do país, em particular centro e norte, onde a administração central está ausente e não consegue responder de forma eficaz ao aumento do número de ataques por grupos `jihadistas`.