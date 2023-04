Mali. Resposta humanitária financiada em apenas 8% apesar de "situação catastrófica" revela ONU

Num `briefing` ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação nesse país africano, o chefe da Missão de Estabilização Integrada Multidimensional da ONU no Mali (Minusma), El-Ghassim Wane, observou que a violência extremista continua em certas áreas do Mali, com consequências devastadoras para a população civil, especialmente na região de Ménaka.

"Desde o início do ano, a situação piorou ainda mais com o ressurgimento de confrontos entre o Estado Islâmico do Grande Saara (EIGS, na sigla em inglês) e o Jama`at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM), que competem para aumentar as suas áreas de influência e controlar as rotas de abastecimento", disse.

Contudo, apesar de as Forças de Defesa e Segurança do Mali realizarem operações contra o ISGS ao redor da cidade de Ménaka e em áreas mais ao sul, a situação humanitária e de segurança "continua catastrófica", com mais de 30.000 pessoas deslocadas para a cidade de Ménaka desde o início do ano passado, explicou Wane.

De acordo com o líder da missão, cerca de 2.400 deslocados também encontraram refúgio numa área a menos de dois quilómetros ao norte do campo da Minusma em Ménaka.

"O número de pessoas deslocadas internamente está a fazer aumentar a pressão sobre a resposta humanitária, com populações a necessitarem urgentemente de água potável, alimentos, remédios e abrigo. Ouvir os deslocados literalmente implorando por água limpa foi uma experiência terrível", relatou Wane.

O chefe da Minusma aproveitou a presença perante os Estados-membros do Conselho de Segurança para prestar homenagem aos atores humanitários pelo seu trabalho num ambiente cada vez mais complexo, ao mesmo tempo em que advogou por mais recursos para dar resposta às necessidades expressas no terreno.

"Um plano de resposta rápida para Ménaka foi desenvolvido pela comunidade humanitária em julho de 2022, visando 78.000 pessoas e totalizando 38,8 milhões de dólares (35,35 milhões de euros). Em março de 2023, cerca de 18 milhões de dólares (16,4 milhões de euros) foram recebidos. Até hoje, apenas 8% dos 751 milhões de dólares solicitados pelo Plano de Resposta Humanitária de 2023 foram mobilizados para o Mali", lamentou.

El-Ghassim Wane disse ainda aguardar o contributo da comunidade internacional com tropas e polícias para a Minusma, frisando que a missão necessita de estar em plena capacidade operacional para contribuir significativamente para a melhoria do ambiente de segurança e proteção no Mali.

Na reunião de hoje, Wane apresentou o último relatório do secretário-geral da ONU sobre o Mali, publicado em 30 de março e que cobre os acontecimentos desde 06 de janeiro.

O relatório descreve alguns avanços na transição política do Mali, como o processo de revisão constitucional em andamento.

Ao mesmo tempo, algumas atividades críticas sofreram atrasos, desafiando a capacidade do Mali de concluir a transição política até março de 2024, que foi o novo cronograma que as autoridades de transição concordaram com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) em julho passado para restaurar um Governo eleito.

"Embora ainda não tenha sido comunicada uma nova data, as autoridades malianas declararam que este atraso não comprometerá o restabelecimento da ordem constitucional dentro do prazo acordado", disse Wane.

O chefe da Minusma referiu ainda o impasse contínuo na implementação do acordo de paz de 2015 e o aumento das tensões entre as partes signatárias.

Isso incluiu "acusações e contra-acusações de violações do cessar-fogo e retórica preocupante nos média sociais, incluindo discurso de ódio, por vários atores", segundo o relatório do secretário-geral.

O chamado Acordo de Argel, assinado em 2015, e que prevê nomeadamente medidas de descentralização e a integração de ex-rebeldes no exército nacional maliano, praticamente não foi, até agora, aplicado.

Uma equipa de mediação internacional, com a Argélia em lugar de destaque, tenta há várias semanas reaproximar as partes para retomarem um acordo encarado como um elemento essencial para o regresso à estabilidade política e militar no Mali, há mais de dez anos mergulhado num conflito.