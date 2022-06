Mali. Soldado da missão da ONU morre em explosão de uma mina em Kidal

O `capacete azul` "fazia parte do contingente guineense" da Minusma, disse à agência France-Presse (AFP) um funcionário da missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Mali, sob anonimato.

"Ele foi ferido e sucumbiu aos ferimentos no nosso hospital em Kidal", acrescentou.

Esta nova morte surge num contexto de negociações tensas sobre a renovação do mandato da Minusma, a missão de paz da ONU que sofreu o maior número de perdas humanas.

Dispositivos explosivos improvisados são uma das armas escolhidas pelos insurgentes contra a Minusma, bem como contra as forças malianas, matando também, com regularidade, muitos civis.

O Mali, um país pobre e sem litoral e que se situa no coração do Sahel, foi palco de dois golpes militares em agosto de 2020 e maio de 2021.

A crise política coexiste com uma grave crise de segurança que se vive desde 2012 no país, havendo tentativas de sublevação por parte de separatistas e `jihadistas` no norte do Mali.

O país é atualmente governado por uma junta que se afastou da França e dos seus parceiros e que se voltou para a Rússia na tentativa de impedir a expansão do extremismo islâmico, que se espalhou para o centro, bem como para o Burkina Faso e o Níger.

Esta violência causou milhares de mortes entre civis e militares, bem como centenas de milhares de pessoas deslocadas.