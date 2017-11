Mandado europeu de detenção para Carles Puidgemont

O advogado de Carles Puigdemont chegou a afirmar que o mandado já tinha sido emitido, mas tal não se confirmou. O destituído presidente do Governo catalão continua na Bélgica e foi lá que exigiu a libertação dos ministros catalães que estão em prisão preventiva



A juíza da Audiência Nacional espanhola ordenou a prisão preventiva para os oito ministros do governo catalão e o vice-presidente do governo regional da Catalunha, pelos crimes de rebelião e desvio de dinheiros públicos.



De fora ficam os quatro ministros que não apareceram na sessão na audiência nacional. Estão na Bélgica com Carles Puigdemont que acusa o governo de Madrid de não querer dialogar.



Na última quinta-feira realizou-se uma manifestação em Barcelona, convocada por organizações independentistas.



Milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra a detenção dos ministros catalães. O jornalista Joaquim Reis acompanhou o protesto.