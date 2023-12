Manifestação contra embaixador dos Emirados por apoio aos paramilitares

Os manifestantes gritaram palavras de ordem a favor do exército sudanês e contra os Emirados Árabes Unidos (EAU) e tentaram aproximar-se da embaixada deste país em Porto Sudão, segundo testemunhas.

A cidade, situada na costa do mar Vermelho, tem albergado sedes do governo, embaixadas estrangeiras e organizações humanitárias desde o início da guerra entre o exército e o poderoso grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês), em 15 de abril e que já fez mais de 9.000 mortos.

O vice-comandante-chefe do exército sudanês, Yasser al-Atta, acusou na semana passada os Emirados Árabes Unidos de fornecerem armas às RSF, de acordo com "informações recebidas pelo Serviço Geral de Inteligência e pela inteligência militar e diplomática estrangeira".

Al-Atta disse que o Estado do Golfo forneceu o material "através de aviões do aeroporto de Entebe no Uganda e na República Centro-Africana", para além do aeroporto de Amdjarass no Chade.

A imprensa sudanesa noticiou hoje que o chefe do exército e presidente do Conselho Soberano do Sudão, Abdelfaftah al-Burhan, cancelou a sua participação na cimeira do clima COP28, que se realiza nos Emirados Árabes Unidos.

As RSF tomaram o controlo de vários locais estratégicos na área metropolitana de Cartum, o principal feudo do exército, dominando também a maior parte da conturbada região de Darfur, no oeste do Sudão.

A guerra causou mais de 9.000 mortos e mais de 6,3 milhões de deslocados internos e refugiados, o que faz do Sudão o país com população deslocada do mundo, segundo a ONU.