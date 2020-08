Manifestação em Minsk terminou num ambiente de comoção

Depois de uma violenta repressão policial sobre os manifestantes, as forças da autoridade da Bielorrússia estão a dar sinais de que estão solidárias com os protestos. Uma manifestação em Minsk terminou num ambiente de comoção, com os manifestantes a abraçarem em lágrimas os agentes da autoridade. Alexander Lukachenko, no poder há 26 anos, é acusado de falsificar os resultados eleitorais não dá sinais de cedência.