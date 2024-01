Manifestações e confrontos nos Urais após condenação de opositor russo

Vídeos publicados nas redes sociais mostram várias centenas de pessoas, vestidas com roupas quentes, a atirar bolas de neve contra a polícia que usava escudos antimotim em Baimak, uma cidade com cerca de 17 mil habitantes.





Появились кадры из Баймака, где видно, как силовики распыляют слезоточивый газ против граждан.



Segundo a ONG especializada OVD-Info, seis mil pessoas participaram na manifestação e cerca de 20 foram detidas pela polícia.

Faïl Alsynov, um ativista que luta contra a exploração de recursos energéticos no Bascortostão e que denunciou a agressão de Moscovo à Ucrânia, tinha sido condenado anteriormente a "quatro anos de detenção numa instituição penal" por "incitamento ao ódio" pelo tribunal de Baïmak, que emitiu o seu veredito à porta fechada.

Num discurso contra a extração de ouro proferido numa reunião municipal no ano passado,O ativista alegou que as suas palavras foram mal traduzidas para russo: "Não reconheço a minha culpa. Sempre lutei pela justiça, pelo meu povo, pela minha república. Vamos recorrer", afirmou após o anúncio do veredito.Na sentença, o".

O governador da república de Bascortostão, Radiï Khabirov, acusou o jovem de insultar os povos da Ásia Central e do Cáucaso.