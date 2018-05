Partilhar o artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada Imprimir o artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada Enviar por email o artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada Aumentar a fonte do artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada Diminuir a fonte do artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada Ouvir o artigo Manifestações e repressão colocam na ordem do dia uma nova Intifada