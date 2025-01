Foto: Jeon Heon-Kyun - EPA

O presidente recusa ser detido para interrogatório e aguarda a decisão do Tribunal Constitucional sobre a destituição que foi imposta pelo Parlamento. Os protestos estão a criar tensão na capital do país, numa altura em que um relatório do Ministério Público revela que o presidente ignorou a oposição de três ministros à declaração de Lei Marcial, no início de dezembro.