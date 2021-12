Manifestações para assinalar homicídio de jovem por polícia na Grécia

A manifestação decorreu de forma pacífica, na presença de um forte dispositivo policial, depois de o trânsito no centro da capital grega ter sido cortado, noticiou a agência noticiosa francesa AFP, no local.

Os manifestantes erguiam faixas onde se liam frases como "Não à repressão policial" e "o Estado assassino".

Um segundo protesto está agendado para hoje à noite em Atenas, convocado por grupos de esquerda e anarquistas.

Todos os anos, a juventude e a esquerda gregas manifestam-se a 06 de dezembro em memória de Alexandros Grigoropoulos, de 15 anos, morto a tiro por um polícia, a 06 de dezembro de 2008, no bairro contestatário de Exarchia, em Atenas.

O polícia que disparou sobre o adolescente foi considerado culpado de homicídio voluntário e, apesar de condenado a prisão perpétua, foi libertado em 2019, decisão da qual os advogados da família do jovem apresentaram recurso.

Na sequência desse homicídio, ocorrido num contexto de tensão social e económica, o país indignou-se: durante mais de um mês, estudantes e movimentos de esquerda participaram em protestos de dimensões inéditas.

Nos últimos dois anos, tem aumentado o descontentamento perante a repressão policial ordenada pelo Governo conservador de Kyriakos Mitsotakis, que fez da segurança a sua prioridade, reforçando as forças da ordem.

Em março, uma violenta intervenção policial durante uma fiscalização para fazer respeitar as medidas contra a pandemia de covid-19 nos subúrbios de Atenas causou a indignação da opinião pública: as imagens de um jovem no chão, a ser atingido à cacetada por um agente policial, na presença de pelo menos mais três agentes, tornaram-se virais nas redes sociais.