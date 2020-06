Manifestações pro e contra Bolsonaro nas ruas do Brasil

De um lado, apoiantes do presidente do Brasil, do outro manifestantes que contestam a estratégia do chefe estado no combate à pandemia.



O correspondente da Antena 1 Pedro Sá Guerra adianta que desta vez não se verificaram confrontos, nestes protestos que contaram com uma forte presença policial.



Numa altura em que são mais de 672 mil, os casos de infecção por Covid, com quase 36 mil vítimas mortais.