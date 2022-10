Manifestante de Hong Kong atacado no consulado chinês em Manchester

Um grupo de homens não identificados foi visto a sair do consulado chinês em Manchester e a arrastar um manifestante pró-democracia para o interior do edifício.“Eles não deveriam ter feito isso. Devemos ter liberdade para dizer o que quisermos aqui [no Reino Unido]”, disse Bob à BBC Imagens do ataque mostram um homem grisalho com um lenço azul a agarrar o manifestante pelos cabelos dentro dos portões do consulado, enquanto outros homens o atacam e um agente policial britânico tenta afastá-lo.O manifestante pró-democracia acabou por ser resgatado pela polícia e por outros manifestantes.

Qualquer infração cometida em instalações diplomáticas está sujeita à lei do Reino Unido, mas os funcionários podem ter imunidade diplomática.

Um porta-voz do consulado disse à BBC que os manifestantes exibiram um retrato ofensivo do líder chinês, Xi Jinping. “Funcionários do consulado já tinham pedido aos manifestantes que se deslocassem para o lado oposto da rua. O homem de cabelo grisalho presente nas fotografias tinha inclusivamente saído do consulado e exigido a remoção dos cartazes satíricos, tendo derrubado uma faixa de protesto.

Políticos exigem respostas do Governo britânico

The UK Government @10DowningStreet must demand a full apology from the Chinese Ambassador to the UK @AmbZhengZeguang and demand those responsible are sent home to China. @SuellaBraverman https://t.co/9nBgJqHIvo — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) October 16, 2022

O ataque de domingo ao manifestante do Hong Kong provocou uma condenação generalizada e apelos a uma resposta do Governo britânico por parte de ativistas e políticos.O político exilado de Hong Kong Nathan Law disse que o ataque teve implicações terríveis para os cidadãos de Hong Kong que fugiram da repressão da China para o Reino Unido e pediu uma forte resposta do Governo britânico.disse Law no Twitter. “Os ministros dos Negócios Estrangeiros e do Interior devem investigar e proteger a nossa comunidade e pessoas no Reino Unido”.A deputada do Partido Trabalhista de Luton North, Sarah Owen, partilhou uma fotografia do ataque no Twitter e alertou que está em causa a ameaça da segurança dos refugiados.Um porta-voz da política garante que estão em curso investigações “para perceber as circunstâncias completas” do incidente.Os manifestantes protestavam às portas do consulado chinês no dia da abertura do Congresso do Partido Comunista Chinês, onde Xi Jinping, no seu discurso, disse ter transformado a situação de Hong Kong do “caos para a governança” e alertou para o uso de força em Taiwan.O Congresso do Partido Comunista Chinês abre caminho para um terceiro mandato de Xi Jinping, o que será histórico. Até agora, os líderes do Partido Comunista Chinês passavam o testemunho ao fim de dois mandatos.