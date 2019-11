Manifestantes chilenos organizam conselhos de cidadãos para agregar as reivindicações

Os protestos, que causaram pelo menos 20 mortes de acordo com dados oficiais, começaram no dia 18 de outubro em resposta ao aumento do preço do bilhete de metro na capital, evoluíram para denunciar as desigualdades sociais nas áreas da educação, saúde, aposentação, contra a desigualdade imposta pelo atual modelo económico e para reivindicar a eleição de uma Assembleia Constituinte para alterar a Constituição do país.

Os conselhos de cidadãos reuniram os sentimentos das pessoas em diferentes praças e parques das cidades do país para combinar ideias sobre como canalizar as reivindicações.

Paralelamente, a publicação de uma entrevista com o Presidente do Chile, Sebastián Piñera, na imprensa local, esclareceu as intenções do Executivo em relação às exigências dos cidadãos de uma nova Constituição.

O Presidente também se referiu às ações dos polícias (polícia militarizada) durante a repressão às manifestações, que após três semanas deixou pelo menos 20 mortos, além de milhares de feridos e detidos.

Piñera reconheceu em entrevista que havia situações de abuso e excessos por parte da polícia, mas não valorizou a existência de violações de direitos humanos e, nesse sentido, apelou à prudência.

O Instituto Nacional de Direitos Humanos (NHRI) do Chile já reconheceu a existência de violações graves e repetidas dos direitos humanos na repressão aos protestos.

Sebastian Piñera, anunciou no sábado que está a preparar um projeto para alterar a Constituição, promulgada durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), uma reivindicação dos manifestantes que protestam há três semanas contra a política do governo.

"Eu acredito que as mudanças na Constituição são legitimas e nós vamos discuti-las. Estamos a preparar um projeto de alteração da Constituição", disse o Presidente numa entrevista publicada pelo diário chileno El Mercúrio.

Entre as emendas figura "uma melhor definição dos direitos dos cidadãos e dos mecanismos para os fazer respeitar", disse Sebastian Piñera, lembrando que são também consideradas mudanças nas "obrigações do Estado" e o estabelecimento de "melhores mecanismos de participação" dos cidadãos.

Alguns dias após a subida à Presidência de Sebastian Piñera, em março de 2018, o seu Governo disse que não iria analisar um projeto de lei da Presidência anterior, da socialista Michelle Bachelet (2014-2018), que tinha sido submetido ao Congresso para que fosse alterada a Constituição.

O projeto de Bachelet previa a inviolabilidade dos direitos humanos, o direito à saúde e à educação e a igualdade salarial entre homens e mulheres.