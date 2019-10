Manifestantes e polícia defrontam-se em Madrid

Foto: Luca Piergiovanni - EPA

Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia em Madrid. Entre os feridos estão 11 efetivos das forças de segurança.

A situação aconteceu ao final da tarde de sábado, depois de uma grande manifestação na capital espanhola contra as penas de prisão aplicadas a políticos independentistas catalães.



Uma centena de manifestantes tentou cortar uma das principais avenidas de Madrid Usaram mobiliário de uma esplanada, que atiraram contra as forças de segurança.



A polícia cortou a Gran Vía com cerca de 30 carros.