Manifestantes em Nagorno-Karabakh exigem reabertura de corredor para a Arménia

Cerca de 6.000 manifestantes reuniram-se na praça principal de Stepanakert durante a manhã. O encerramento do corredor de Latchine, segundo a Arménia, aumenta o risco de uma grave crise humanitária no Nagorno-Karabakh.

Na quinta-feira, um responsável do Nagorno-Karabakh instou a Rússia, que tem um contingente de forças de paz no local desde o final de 2020, a restaurar o tráfego no corredor.

"Apelo à Federação Russa (...) para que garanta a livre circulação de pessoas e bens no corredor", escreveu nas redes sociais o ministro de Estado, Gurgen Nersisyan, assegurando que "a situação é terrível e terá consequências irreversíveis em poucos dias".

O Azerbaijão anunciou na terça-feira que tinha suspendido o tráfego no corredor, alegando que os motoristas que trabalham para a filial arménia da Cruz Vermelha estariam a contrabandear mercadorias na rota, uma alegação negada pela organização internacional.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro arménio, Nikol Pachinian, anunciou que ia participar nas negociações com o Azerbaijão no sábado, sob a égide da União Europeia, denunciando simultaneamente um bloqueio ilegal do Nagorno-Karabakh.

Desde dezembro, a Arménia tem vindo a alertar a comunidade internacional para o risco de uma grave crise humanitária nesta região separatista, devido à escassez de alimentos e medicamentos causada pelas restrições à circulação no corredor.

Em abril, o Azerbaijão anunciou a criação de uma barreira à entrada do corredor de Latchine por razões de segurança, enquanto continuam a ocorrer regularmente incidentes armados entre as forças arménias e azeris.

Os dois países do Cáucaso disputam o território de Nagorno-Karabakh desde o final da década de 1980, o que deu origem a duas guerras, a última das quais, em 2020, na qual se assistiu a derrota das forças arménias e importantes ganhos territoriais para o Azerbaijão.

Parte do enclave, de maioria étnica arménia, mas situado no território internacionalmente reconhecido do Azerbaijão, continua sob o controlo dos separatistas arménios, mas está agora rodeado por território detido por Baku.