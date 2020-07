Manifestantes em Oakland incendeiam tribunal e atacam esquadra

Cerca de 700 pessoas concentraram-se num protesto que começou por ser pacífico na noite de sábado, mas alguns dos manifestantes separaram-se do grupo principal e começaram a partir janelas, pintaram paredes com latas de tinta e apontaram ponteiros "laser" aos olhos de agentes da polícia, revelou o porta-voz da polícia da Oakland.





numa noite violenta que contrastou com os protestos pacíficos que se têm verificado naquela cidade nas últimas semanas, acrescentou.", afirmou Watson, acrescentando que "". A polícia fez várias detenções, mas não houve feridos entre os manifestantes ou entre os agentes da autoridade.A porta-voz da polícia afirmou que as autoridades apelaram aos manifestantes para dispersarem, o que estes fizeram, mas acabaram por voltar."A cidade garante lugares seguros para manifestações, para marchas e para protestos", referiu Johnna Watson, salientando que "quando há violência contra a polícia, isso é perigoso para toda a gente".A presidente da câmara de Oakland, Libby Schaaf, avisou os habitantes que a violência e o vandalismo poderiam servir ao presidente, Donald Trump, como pretexto para enviar agentes federais para aquela cidade -- como já aconteceu em Portland, no estado de Oregon -, uma proposta que a autarca recusou.", salientou Libby Schaaf