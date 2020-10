Manifestantes entram no parlamento do Quirguistão e libertam ex-presidente

Os manifestantes, que exigem a renúncia do presidente, Sooronbai Jeenbekov, e a realização de novas eleições parlamentares, não encontraram resistência ao entrarem na sede do poder na capital do país, Bishkek, disseram testemunhas à agência de notícias France-Presse (AFP).Acusações de fraude, incluindo compra de votos, mancharam as eleições de domingo. O chefe da missão da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que esteve como observador independente do ato eleitoral, Thomas Boserup, considerou que as eleições "decorreram, no geral, bem", mas que "".Os manifestantes libertaram o ex-presidente Almazbek Atambaiev da prisão "sem usar força ou armas", disse à AFP um dos apoiantes, Adil Turdukuov, que afirmou ter participado na ação.A cela do ex-líder, que cumpre pena de 11 anos de prisão e é um antigo protegido do atual presidente, ficava no prédio da Comissão de Segurança do país e os guardas não ofereceram resistência, acrescentou.Vídeos publicados logo depois nas redes sociais mostraram Atambaiev a acenar aos apoiantes.Uma testemunha que participou da entrada no parlamento, mas pediu para não ser identificada, disse à AFP que os manifestantes forçaram a entrada no edifício.





Na segunda-feira, pelo menos 120 pessoas foram hospitalizadas em Bishkek após confrontos entre a polícia e manifestantes que contestaram os resultados das eleições parlamentares do dia anterior, dominadas por dois partidos próximos ao poder.





O apelo para o protesto foi feito por cinco partidos que não cumpriram o limite de 7% exigido para garantir a presença no parlamento.