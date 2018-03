Manifestantes exigem em Lisboa libertação de catalães

Numa faixa virada para o consulado espanhol podia ler-se: "Liberdade dos presos políticos da Catalunha". A jornalista Susana Lemos ouviu aqueles que estão solidários com a luta do povo catalão.



O antigo presidente do governo da Catalunha que está detido na Alemanha vai ter de esperar pela decisão da justiça alemã.



Foi isto que disse o Tribunal da Alemanha, onde Puigdemont foi detido no domingo. O tribunal diz que não há nenhum recurso possível desta decisão.



Um porta-voz da justiça alemã disse que a decisão não será tomada esta semana. A justiça vai avaliar se os crimes de que Puigdemont é acusado pela justiça espanhola também existem no direto alemão.