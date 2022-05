Manifestantes exigem no Sudão justiça para vítimas de massacre de 2019

Segundo a agência estatal de notícias sudanesa SUNA, o protesto aconteceu em resposta a apelos dos comités de resistência, que têm liderado uma série de manifestações, há quase seis meses, contra o chefe militar do Sudão, o tenente-general Abdel-fattah al-Burhan.

Os manifestantes reuniram-se de manhã nas principais ruas e praças do país, carregando fotografias das vítimas do massacre de 2019, assim como slogans denunciando a demora na justiça, avançou a televisão britânica Sky News.

Segundo testemunhas, a polícia dispersou a multidão com gás lacrimogéneo na cidade de Omdurman, no centro do país, enquanto os manifestantes também tomaram as ruas na área de Al Kalalat, a sul de Cartum, e em Bahri, a norte da capital, referiu o jornal Sudan Ajbar.

Em 3 de junho de 2019, as forças do Conselho Militar de Transição usaram armas de fogo e gás lacrimogéneo para dispersar um protesto em Cartum, matando mais de cem pessoas.

Na quinta-feira, a organização Human Rights Watch (HRW) acusou as forças de segurança sudanesas de "maltratar" manifestantes com detenções, despindo as crianças detidas e ameaçando as mulheres com violência sexual, como "repressão" contra a oposição ao golpe militar de outubro.

Em 25 de outubro, al-Burhan, liderou um golpe militar contra o Governo de transição do Sudão e declarou o estado de emergência.

A 26 de dezembro, emitiu uma ordem de emergência concedendo imunidade às forças de segurança e devolveu poderes de prisão ao Serviço Geral de Informações, que tem um historial de abusos graves, disse a HRW.

No início de janeiro, o primeiro-ministro Abdullah Hamdok, que tinha voltado ao cargo em novembro após um acordo assinado perante pressão internacional, renunciou em protesto contra a repressão das manifestações, levando al-Burhan a anunciar um governo interino.

O chefe militar salientou em fevereiro que só entregaria o poder a um governo eleito ou a uma autoridade resultante de um "consenso nacional".