Manifestantes israelitas bloqueiam estradas em protesto contra lei judicial

Os organizadores do protesto, que há vários meses reúne semanalmente dezenas de milhares de pessoas, bloquearam locais estratégicos no norte e sul do país.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram os manifestantes a agitarem bandeiras e a parar o trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas em várias cidades do país e a serem afastados com recurso a canhões de água.





🚨#BREAKING: Police fire water cannon toward judicial reform protesters in downtown Tel Aviv, #Israel pic.twitter.com/0O7e8ex8HZ — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 11, 2023





Em Telavive, a polícia dispersou uma manifestação no Aeroporto Ben Gurion, onde os manifestantes tentaram bloquear o acesso, revelou a polícia. No entanto,A polícia afiança que haverá tolerância zero em relação à perturbação de ordem pública, à profanação de símbolos do Estado, à violência contra as autoridades ou a danos causados a infraestruturas.Ose exortaram os cidadãos a mobilizarem-se “para salvaguardar a democracia israelita”.Os protestos surgem depois de o Knesset, Parlamento israelita, ter votado em primeira leitura uma medida destinada a anular a possibilidade de o poder judicial se pronunciar sobre a “razoabilidade” das decisões governamentais.“O espetáculo de terror de ontem à noite no Knesset serviu para recordar o momento crítico em que nos encontramos. Face a uma coligação ditatorial, só o povo pode salvar Israel”, acrescentam os organizadores dos protestos.

O que está em causa?

O projeto de lei foi aprovado na segunda-feira à noite por 64 votos a favor, correspondentes aos membros da coligação governamental liderada por Benjamin Netanyahu. Os 56 deputados da oposição votaram contra.



Durante o debate no parlamento, os seguranças arrastaram para fora do hemiciclo vários manifestantes que invadiram o Knesset, aproximando-se da sala onde decorria a discussão do projeto de lei. Centenas de pessoas protestavam no exterior.

O novo projeto de lei obteve a primeira das três votações necessárias para ser transformado em lei. Se for aprovado, tal como está, vai limitar o poder do Supremo Tribunal de anular as decisões tomadas pelo Governo, ministros e funcionários eleitos.O próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está a ser julgado por acusações de corrupção que nega, tentou negociar o novo projeto lei com a aposição em junho. Negociações que fracassaram.O esforço de mudança no sistema judicial desencadeou protestos sem precedentes e suscitou preocupações sobre a democracia de Israel entre os seus aliados ocidentais e afetou a economia.

“Não é o fim da democracia”

Durante o debate na noite de segunda-feira, Netanyahu procurou tranquilizar a opinião pública e afirmou, num vídeo publicado no Facebook, que o projeto de lei

“Os direitos dos tribunais e dos cidadãos israelitas não serão de modo algum violados (…) O Tribunal continuará a controlar a legalidade das decisões e nomeações do Governo”, acrescentou.







Já o líder da oposição, Yaïr Lapid, criticou o Governo por não cumprir as suas promessas. “Prometeram ajudar os fracos e proteger a segurança de Israel (…), mas não fizeram mais do que uma loucura”.



No final de março, o primeiro-ministro declarou uma pausa no processo legislativo para permitir discussões com os partidos da oposição. Mas no final de junho, os dois principais líderes da oposição Yaïr Lapid e Benny Gantz, suspenderam a sua participação nas conversações.O presidente israelita, Isaac Herzog, apelou às partes para que regressassem à mesa das negociações, que têm vindo a decorrer sob a sua égide desde março.

Contestação

Segundo uma sondagem publicada no domingo pelo canal público de televisão Kan, 11,31 por cento dos israelitas são favoráveis à adoção do novo projeto de lei, contra 43 por cento que se opõem.Pela 27ª semana consecutiva, dezenas de milhares de israelitas protestaram contra o novo projeto de lei no centro de Telavive e noutras cidades.