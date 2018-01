Manifestantes pró-independência fazem-se ouvir na Catalunha

Foto: Sergio Perez - Reuters

O Tribunal Constitucional de Espanha decidiu rejeitar, por unanimidade, as alegações do partido Juntos pela Catalunha contra a proibição de investidura à distância de Carles Puigdemont. Uma decisão tomada antes da hora a que o Parlamento catalão deveria reunir-se em plenário.



O presidente do Parlamento catalão havia adiado a investidura de Carles Puidgemont, garantindo que não iria propor nenhum outro nome para a chefia do Governo.



Em Madrid, o presidente do Governo espanhol, Mariano Rajoy, voltou a dizer que "a lei é para cumprir".