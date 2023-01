Manifestantes repudiam ataques `bolsonaristas` em Brasília

De vários cantos do país, manifestantes pediram punição para quem participou dos atos antidemocráticos e para o ex-presidente Jair Bolsonaro a quem acusam de incitar as ações violentas.

De facto, radicais de extrema-direita que não reconhecem a vitória de Lula da Silva como presidente do Brasil invadiram a sede do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto (sede do Executivo), deixando um rastro de destruição no domingo.

Cartazes gigantescos com as frases "O fascismo não vai vencer!" "Sem amnistia aos golpistas", "Brasil contra o terrorismo" e "Democracia em paz" inundaram as principais ruas e praças do país.

Convocados por centrais sindicais e partidos de esquerda, os protestos se espalharam por pelo menos onze dos 27 estados brasileiros.

Em São Paulo, a Avenida Paulista, a via mais icónica da cidade, estava lotada de manifestantes, em sua maioria jovens vestidos de vermelho, cor com a qual a esquerda brasileira se identifica.

O mesmo aconteceu na praça da Cinelândia, tradicional local de protestos no centro do Rio de Janeiro, onde centenas de brasileiros se reuniram para dizer "não ao terrorismo" enquanto tentavam se proteger na chuva que caia na cidade.

"Sem amnistia, sem amnistia, sem amnistia!" foi o coro mais ouvido em todas as manifestações, assim como as palavras de ordem a favor da democracia e os apelos à prisão de Bolsonaro.

Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a manifestação começou na Praça Sete, no Centro da cidade, e seguiu pacificamente em direção à Praça da Estação, na mesma região.

Apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram no domingo as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes, numa operação de que resultaram cerca de 1.500 detidos.

A invasão começou depois de militantes da extrema-direita brasileira apoiantes do anterior presidente, derrotado por Lula da Silva nas eleições de outubro passado, terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios.

Entretanto, o juiz do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, por 90 dias, considerando que tanto o governador como o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres terão atuado com negligência e omissão.