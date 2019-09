Manifestantes sem coletes amarelos tentam protestar nos Campos Elísios

Lusa21 Set, 2019, 14:07 | Mundo

O ponto de encontro dado nas redes sociais para a 45.ª manifestação consecutiva dos "coletes amarelos", marcada para esta manhã, era a praça da igreja Madeleine para depois partir para os Campos Elísios.

Tanto o movimento dos "coletes amarelos" como as associações ambientais tentaram formalizar o pedido de manifestação, mas foi rejeitado diversas vezes. No entanto, algumas centenas de manifestantes compareceram.

Sem a possibilidade de ficar no largo da igreja e dispersados pelas forças policiais, a manifestação tornou-se selvagem partindo sem destino nas ruas do 8.º bairro.

Ao mesmo tempo, algumas dezenas de pessoas tentavam reunir-se nos Campos Elísios, apesar de a avenida, tal como outros pontos em Paris, estar interdita a qualquer protesto.

"Estamos aqui", gritavam algumas pessoas sem entrar diretamente em conflito com as forças de segurança e sem qualquer colete amarelo à vista - uma recomendação dada também nas redes sociais para passar despercebido.

No resto da avenida, a polícia revistava aleatoriamente quem passava com mochilas.

Para este sábado, que junta não só este apelo à manifestação por parte dos coletes amarelos, mas também a marcha do clima e um protesto organizado por um dos maiores sindicatos franceses (ambas acontecem durante a tarde), foram destacados 7.500 agentes da autoridade.

A aposta do Ministério do Interior para conter qualquer descontrolo são as forças móveis, com polícias em mota e também bombeiros com maior mobilidade para evitar incêndios nos caixotes do lixo e barricadas em fogo.

Os transportes junto às principais avenidas da capital também foram fechados.

Este dia de manifestações intensas coincide ainda com as Jornadas do Património, evento muito popular em Paris onde os ministérios e outros edifícios do Estado abrem aos visitantes.

Algumas visitas mantiveram-se com inscrições, mas algumas instituições decidiram cancelar qualquer visita para evitar os protestos.

Até agora foram detidas 65 pessoas e mais de 1.100 pessoas foram revistadas na capital.