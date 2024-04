Manila acusa Pequim de danificar navios filipinos e bloquear atol

"A guarda costeira chinesa voltou a instalar uma barreira flutuante de 380 metros que cobre toda a entrada do banco de areia, restringindo assim o acesso à zona" do recife de Scarborough, no mar do Sul da China, indicou a guarda costeira filipina, em comunicado.

Pequim reivindica largas zonas naquelas águas, cruciais para o comércio mundial e ricas em recursos energéticos, igualmente pretendidas por países como Malásia, Filipinas e Vietname.

Nos últimos meses, as tensões entre a China e as Filipinas têm vindo a aumentar.

Em março, registaram-se duas colisões entre navios chineses e filipinos perto do atol de Ren`ai, designado como Ayungin por Manila.