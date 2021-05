Manuel do Rosário apresenta-se como oitavo pré-candidato às presidenciais são-tomenses

Manuel do Rosário, 62 anos e licenciado em Biologia, repete assim a corrida à Presidência são-tomense, depois de ter ficado em quarto lugar nas votações nas eleições de 2016.

Assumindo-se como "filho de Deus", Manuel do Rosário afirmou hoje ter sido "instigado por uma grande fé em Cristo" e sublinhou ser "prematuro fazer já promessas".

Referiu que a sua decisão de concorrer às presidenciais não surge por "ambição de poder, nem para resolver" os seus "problemas pessoais".

"Esta candidatura não é minha, é a candidatura dos filhos da pátria, conscientes da necessidade urgente de agir e travar os perigos em que vivemos, é candidatura de cada patriota que recusa o mal, a fome, a pobreza, a violência, a desunião e o egoísmo", adiantou.

Caso vença as eleições, comprometeu-se a "apostar nas crianças, jovens, adultos e idosos que vêm sofrendo por causa das governações usurpadoras dos bens públicos".

Quando faltam pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais, oito cidadãos já se anunciaram como pré-candidatos - falta que o Tribunal Constitucional valide as candidaturas.

Guilherme Pósser da Costa concorre com o apoio do principal partido do governo, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe -Partido Social Democrática (MLSTP-PSD), enquanto Carlos Vila Nova avança apoiado pelo principal partido da oposição, Ação democrática Independente (ADI).

Delfim Neves, atual presidente do parlamento são-tomense, também concorre às presidenciais de 18 de julho com o apoio do Partido da Convergência Democrática (PCD), terceira maior força política, e Júlio Silva, líder do Movimento dos Cidadãos Independentes (MCI) que elegeu dois deputados no distrito de Caué, região mais ao sul do país.

Além desses, também já se anunciaram pré-candidatos Elsa Garrido, do Partido Verde, o cidadão Moisés Viegas, e Lázaro Afonso, ex-diretor geral dos Serviços Penitenciários e de Reinserção Social.