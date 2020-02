Mapas da Europa vaticinam a escala da catástrofe climática

Um aumento médio de um metro no nível do mar até ao final do século significaria que 90 por cento da superfície de Hull, cidade no litoral da Inglaterra, estaria debaixo de água, segundo a Agência Europeia do Meio Ambiente.. Ficando submersas mais 40 por cento da área urbana. Do outro lado do Mar do Norte, as cidades holandesas, incluindo Haia, Roterdão e Leiden, podem vir a sofrer graves inundações a partir de um aumento médio de um metro no nível do mar. Isto prevê-se caso as emissões subam de quatro a seis graus Celsius acima dos níveis pré-industriais.

No que diz respeito às grandes áreas de Espanha, Portugal e França, estas podem vir a passar por uma desertificação. As zonas mais afetadas, no pior dos cenários, vão sofrer um aumento de secas.

Em 2018, no verão, a temperatura bateu recordes na Suécia.. No entanto, o perigo absoluto de incêndio iria permanecer mais alto nos países do sul da Europa, já que são mais propensos.. A falha em limitar o aquecimento global abaixo dos 2° Celsius pode significar que parte da Europa Central e Oriental estará favorável ao aumento acentuado de “fortes ocorrências de chuva”. Em algumas destas áreas prevê-se um aumento de 35 por cento de chuvas fortes, o que significa que seriam mais frequentes., acrescentando que,Kurnik finalizou referindo que "o número de eventos extremos e a subida do nível do mar continuarão a aumentar nas próximas décadas”.A Agência Europeia do Ambiente concluiu que é possível limitar o aumento da temperatura global a 2° Celsius acima dos níveis pré-industriais. Isto se as concentrações de gases com efeito de estufa atingirem um pico durante os próximos 15 a 29 anos.Atingir um limite de 1,5° Celsius exige que as concentrações alcancem o pico nos próximos três a 13 anos. Em ambos os cenários, existe uma hipótese de 50 por cento de ultrapassar a temperatura.

2019 foi o segundo ano mais quente já registado



O ano de 2019 foi o segundo mais quente já registado para a superfície do planeta, de acordo com as últimas investigações, que revelaram a escala da crise climática A sucessão de marcas quebradas ano após ano está a originar tempestades, secas e incêndios florestais cada vez mais severas.O ano mais quente anterior a este foi 2016. Os novos dados dizem respeito à temperatura média do ar na superfície global.. Contudo, cientistas anunciaram o ano de 2019 como o mais quente já registado: "Notícias terríveis".

A temperatura média em 2019 estava cerca de 1,1° Celsius acima da média entre 1850 e 1900, antes do início da queima de combustíveis fósseis em larga escala. Vários cientistas alertaram que o aquecimento global além de 1,5° Celsius vai piorar significativamente o clima.

A avaliação de risco global do Fórum Económico Mundial para a próxima década constatou que os cinco principais perigos eram ambientais, incluindo condições climáticas extremas, falta de preparação para as mudanças climáticas e a destruição do mundo natural.

"A última década foi facilmente a mais quente do registo e é a primeira a mais de 1° Celsius acima das temperaturas do final do século XIX", afirmou Gavin Schmidt, do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA.





O responsável acrescentou que o que “é importante é a totalidade das evidências de vários conjuntos de dados independentes de que a Terra está a aquecer, que a atividade humana o está impulsionar e que os impactos estão a ser claramente sentidos".Enquanto os registos de temperatura remontam a 1850, dados dos núcleos de gelo indicam que as temperaturas atuais foram vistas pela última vez há pelo menos 100 mil anos. Além disso,A previsão do Met Office da temperatura média global para 2020 sugere que este ano poderia estabelecer outro recorde. O provável é que esteja entre os três primeiros mais quentes."É óbvio que não estamos a conseguir impedir a interferência antrópica perigosa no sistema climático, que era o principal objetivo da convenção original das Nações Unidas para as mudanças climáticas de 1992", disse Bob Ward, do Instituto de Pesquisa Grantham sobre mudanças climáticas da London School.Ward explicou ainda que, "mesmo que se consiga limitar o aquecimento a 1,5° Celsius, este não seria um nível seguro de aquecimento para o mundo".