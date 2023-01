Maputo espera "notificação formal" sobre suspeito de sequestros detido em Pretória

"Esperamos que as nossas instituições de justiça sejam notificadas para que possamos dar os passos subsequentes", disse à comunicação social a ministra do Interior moçambicana, Arsénia Massingue, à margem de um evento público em Maputo.

Em causa está a detenção, no sábado, de Esmael Malude Ramos Nangy, de 50 anos, procurado por liderar um grupo que fazia sequestros com pedidos de resgate em Moçambique.

O suspeito, detido com base num mandado de prisão e com pedido de extradição do Governo de Moçambique, foi detido num condomínio de luxo próximo de Pretória.

Segundo a ministra do Interior moçambicana, Esmael Malude Ramos Nangy está entre os suspeitos de organizar a onda de raptos que se tem registado nas capitais provinciais de Moçambique.

"Naturalmente, como os casos não foram todos esclarecidos, foi emitido este mandato de captura internacional e a resposta é esta, a detenção deste cidadão", acrescentou a governante.

A prisão e extradição do suspeito foi solicitada em julho do ano passado, com o fundamento de que Esmael Malude Ramos Nangy devia ir a julgamento por "crimes de sequestro e conspiração cometidos em Moçambique".

Maputo e outras cidades moçambicanas, principalmente as capitais provinciais, voltaram a ser palco de uma onda de raptos desde 2020, visando principalmente empresários ou seus familiares.

Moçambique registou 13 raptos este ano e 33 detenções ligadas aos crimes, de acordo com os mais recentes dados avançados pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

Numa avaliação sobre a criminalidade apresentada no início de junho, a procuradora-geral da República de Moçambique, Beatriz Buchili, referiu que os crimes de rapto têm vindo a aumentar e os grupos criminosos têm ramificações transfronteiriças, mantendo células em países como África do Sul.

A magistrada disse que há vítimas "constantemente chantageadas", mesmo depois de libertadas, para pagarem quantias em dinheiro para garantir que não voltam a ser raptadas.