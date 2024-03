Maquinistas ferroviários voltam à greve na Alemanha

A greve, convocada pelo sindicato dos maquinistas ferroviários alemães GDL, arrancou à 1h00 em Lisboa e irá prolongar-se por 24 horas. Nos comboios de transporte de mercadorias, a greve teve início às 17h00 de domingo (em Lisboa).

Esta é a sexta greve convocada pelo GDL desde novembro de 2023 e ocorre menos de uma semana depois de uma paralisação dos maquinistas ferroviários ter causado dificuldades a milhares de passageiros.

O sindicato GDL declarou que a Deutsche Bahn não apresentou uma proposta escrita melhorada até ao final do prazo, no sábado, o que "inevitavelmente conduz a uma ação sindical", declarou Claus Weselsky, o dirigente do GDL.

"Estamos convencidos de que só conseguiremos chegar a um acordo através do diálogo, à mesa das negociações", declarou no sábado Martin Seiler, diretor dos recursos humanos da companhia de caminhos-de-ferro da Alemanha.

Além dos aumentos salariais, a principal reivindicação do sindicato GDL é uma semana laboral reduzida para 35 horas, em vez das atuais 38, com um salário completo.

A Deutsche Bahn afirmou ter feito concessões que representam até 13% de aumento salarial, bem como a possibilidade de reduzir a semana de trabalho para 37 horas a partir de 2026.