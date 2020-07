Mar Vermelho. Petroleiro à deriva ameaça causar catástrofe ambiental

O navio, de nome "Safer", voga perigosamente no Mar Vermelho desde há cerca de um ano, carregado com 160 milhões de litros de petróleo e até agora têm sido vãos todos os esforços de inspectores das Nações Unidas para lhe terem acesso e passarem a dirigir o seu movimento.





A chefe do Programa Ambiental da ONU, Inger Andersen, adverte que o estado do navio é "cada vez pior". Trata-se de um petroleiro com a provecta idade de 45 anos, que não foi objecto de reparações desde 2015, está invadido por ferrugem e teve em maio último uma inundação na casa das máquinas. Segundo a missão britânica da ONU há o risco de um incêndio ou de uma explosão em qualquer momento, para além do perigo, mais comum, de se fracturar a sua estrutura e de a carga se espalhar pelo mar.





Uma maré negra causada pelo "Safer" poderia ser quatro vezes mais devastadora do que a grande catástrofe causada em 1989 na costa do Alaska pelo petroleiro "Exxon Valdez". Para além da hecatombe ecológica iminente, advertem os peritos da ONU, toda a via de navegação pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez poderia ficar inviabilizada.





Os rebeldes hutis, que dominam a região costeira próxima do local onde o navio se encontra, tinham autorizado os peritos da ONU a ir a bordo, para proceder a reparações urgentes, mas esta autorização nunca chegou a concretizar-se, devido a adiamentos diversos nas reuniões que chegaram a estar agendadas para o efeito.





A ONU quer também retirar do navio o petróleo, num valor calculado em 40 milhões de dólares, e vendê-lo. Comprometeu-se, nesse caso, a partilhar as duas metades do valor apurado entre os dois exércitos em confronto na guerra civil iemenita: o do Governo e o dos rebeldes. Os rebeldes, contudo, reclamam para si próprios a totalidade do valor, visto o navio se encontrar na região que dominam.